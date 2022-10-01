Выпущен чехол для iPhone, способный «очищаться» от вирусов и бактерий

На портале Indiegogo появился новый краудфандинговый проект - самоочищающийся чехол для iPhone под названием Titan. Его разработкой занимается компания Ster Foton Innovations, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что под прямыми солнечными лучами материал, из которого создан чехол, запускает фотокаталитические процессы. Это приводит к тому, что жизнеспособность микробов на поверхности чехла снижается, защищая владельца смартфона от различных заболеваний.

Кроме того, чехол достаточно крепкий, чтобы спасти устройство от падения, утверждает производитель. На текущий момент доступны версии под модели iPhone 12 и iPhone 13, но в скором времени ассортимент будет расширен и будет включать в себя и актуальную линейку iPhone 14.

Стоимость одного чехла составит $68.