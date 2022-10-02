Xiaomi прекращает разработку MIUI для популярных моделей Redmi Note

Xiaomi прекращает разработку фирменной оболочки MIUI для Redmi Note 10, 11 5G и 11E Pro, сообщает сетевое издание iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению Xiaomi, с 31 октября разработка внутренних бета-версий прошивки MIUI для трех популярных смартфонов линейки Redmi Note будет прекращена. Таким образом, смартфоны Redmi Note 10, 11 5G и 11E Pro не получат обновления до следующей MIUI 14. При этом остановка разработки бета-версий прошивок не означает, что устройства моментально будут заброшены производителем: компании предстоит довести наработки до широкой публики.

Также Xiaomi напомнила, что с 31 октября будет прекращен выпуск публичных бета-версий MIUI для Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Note 9 Pro, Note 9 4G, 10X, 10X Pro, K30 Extreme Commemorative Edition и Redmi Note 9.

MIUI - это фирменная оболочка Xiaomi, устанавливаемая на смартфоны и планшеты компании поверх операционной системы Android.