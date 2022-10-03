Программа, превращающая любой смартфон в iPhone 14 Pro, стала хитом Google Play

Приложение dynamicSpot, которое добавляет на Android-смартфон динамический вырез Dynamic Island, как у iPhone 14 Pro, стало хитом магазина Google Play. Об этом сообщает портал Tech Going, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Менее, чем за месяц, программу скачали свыше миллиона раза. Разработчик приложения, известный под никнеймом Jawomo, утверждает, что его аналог Dynamic Island является более универсальным и продвинутым, нежели оригинальная разработка Apple. Так, dynamicSpot можно адаптировать к любым фронтальным камерам, вне зависимости от их размера и расположения на поверхности смартфона.

Кроме того, все функции dynamicSpot являются настраиваемыми, в отличие от Dynamic Island, имеющего фиксированные настройки. Обе разработки позволяют выводить уведомления, таймеры, аудио-плеер и иные приложения на вырез в верхней части экрана смартфона, который может принимать разные формы в зависимости от сценария использования.

Dynamic Island - название нового выреза в верхней части iPhone, впервые представленный Apple в смартфонах моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в сентябре 2022 года.