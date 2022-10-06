Павел Дуров призвал пользователей отказаться от WhatsApp

Основатель Telegram предупредил пользователей мессенджера WhatsApp о его проблемах с безопасностью. Об этом он написал в собственном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp. Об этом заявили сами разработчики мессенджера на прошлой неделе. Все, что нужно злоумышленникам для взлома, - это отправить вам зараженное видео или начать видеозвонок с вами", - предупреждает Дуров.

По словам основателя Telegram, пользователей не спасет даже обновленное до последней версии приложение WhatsApp. Он напомнил, что такие же бреши в безопасности ежегодно обнаруживают в мессенджере с 2017 года. До 2016 в WhatsApp и вовсе не было шифрования.

"Вот почему я удалил WhatsApp данным давно. Сама его установка является дверью, открывающей доступ к вашему устройству. Я не призываю людей переходить в Telegram. Имея более 700 млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций, Telegram не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете пользоваться любым мессенджером, который вам нравится, просто держитесь подальше от WhatsApp - он уже 13 лет является инструментом слежки" - предупредил Дуров.