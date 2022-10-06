США закупают препараты для лечения лучевой болезни

Минздрав США на фоне сообщений о возможности использования ядерного оружия выделит $290 млн на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В министерстве отметили, что в рамках усилий, направленных на подготовку к спасению жизней после радиоактивных и ядерных ЧС, ведомство закупает партию препарата Nplate для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят оснований для корректировки расстановки своих ядерных сил.

Она также указала, что в Белом доме не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, вопреки обратным заявлениям на этот счет.