В Google намечаются масштабные увольнения

Американская компания Google рассматривает возможность увольнения 10 тыс. неэффективных сотрудников, сообщает Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ранее массовые сокращения штата провели такие ИТ-гиганты, как Meta, HP, Cisco и другие.

Отмечается, что менеджеры Google должны будут оценить качество работы сотрудников, вследствие чего могут быть уволены до 10 тыс. сотрудников, что составляет 6% от общего штата компании.

Google, как и другие компании сектора, активно наращивала число сотрудников во время пандемии коронавируса на фоне резкого увеличения спроса на их услуги. В свою очередь, это привело к росту операционных расходов.

"Увольнения только начались. Это коснется и крупных, и мелких компаний. Будет нелегко, но когда все закончится, отрасль оздоровится", - заявил предприниматель и глава компании C3.ai Inc. Томас Сибел.

Так, генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о сокращении около 11 тыс. человек. Купивший Twitter Илон Маск уволил из компании более 50% сотрудников численностью 7,5 тыс. человек. По данным NYT, в Amazon также планируют массовые сокращения 10 тыс. сотрудников.

Акции материнской компании Google, Alphabet, в среду подорожали на 1,45%. С начала года капитализация компании сократилась на треть - до $1,26 трлн, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 15,5%.