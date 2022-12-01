В ближайшие годы "Азеркосмос" прогнозирует рост доходов за счет спутниковых технологий.

Об этом сказал в четверг журналистам председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Экспортные доходы "Азеркосмоса" поступают от более чем 300 клиентов из свыше 40 стран. В целом доходы от спутниковых услуг могут как снижаться, так и расти в течение определенного года. Это вопрос, связанный с общемировой экономической деятельностью, он связан не только с Азербайджаном или нашим регионом. В ближайшие годы мы прогнозируем рост доходов за счет спутниковых технологий", - отметил он.