В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink
Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, получила одобрение от федеральной комиссии по связи (FCC) США на развертывание до 7,5 тыс. спутников второго поколения. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на документ, передает Day.Az.
"Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране", - приводится в материале цитата из документа.
Кроме того, отметили в FCC, такое разрешение поможет защитить наземные спутниковые операторы от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", добавляет "Газета.ru".
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