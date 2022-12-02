Apple выбрала название для своей новой операционной системы

Компания Apple определилась с названием своей новой операционной системы, которая будет использована в первой фирменной гарнитуре смешанной реальности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое устройство планируется представить в начале 2023 года - вместе с магазином приложений, а также ОС, на базе которого будет работать гарнитура. Если раньше она называлась "realityOS", то теперь в компании используют новое название - "xrOS", сообщил источник внутри Apple, пожелавший остаться анонимным из-за секретности проекта.

Это название отсылает к возможностям будущего устройства. Термин XR используется для обозначения так называемой расширенной реальности, которая включает в себя как дополненную, так и виртуальную реальность.

Ожидается, что выход Apple на рынок с собственной XR-гарнитурой положит начало прямой конкуренции с Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которая уже имеет аналогичные устройства, а также занимается созданием метавселенной для всех пользователей подобных гаджетов.