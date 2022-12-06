Характеристики складного смартфона Google утекли в сеть

В базе бенчмарка Geekbench был замечен смартфон под кодовым названием Google Felix, которым может оказаться складной Pixel Fold. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря появлению устройства в базе Geekbench также стали известны и некоторые характеристики. Так, смартфон оснастят фирменным чипом Tensor G2 и 12 ГБ оперативной памяти.

По слухам, первый складной смартфон Google получит схожий с Pixel 7 Pro дизайн и камеры, а также предложит большой 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,19-дюймовый внешний экран с частотой до 120 Гц. При этом Google Felix получит две селфи-камеры с разрешением 9,5 Мп каждая - для внешнего и внутреннего экранов.

По слухам, презентация Pixel Fold состоится в ходе конференции Google I/O в мае 2023 года. Ожидается, что стоимость первого складного смартфона Google составит около $1,8 тыс.