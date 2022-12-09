Раскрыта опасность использования гаджетов во время зарядки

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что нередко складываются обстоятельства, когда аккумулятор гаджета "сел" и его необходимо зарядить. В беседе с агентством "Прайм" он объяснил, можно ли использовать телефон в такой ситуации, передает Day.Az.

Кусков отметил, что теоретически во время зарядки гаджета возможно звонить с заводским или оригинальным аккумулятором. Он раскрыл опасность использования телефона в этот момент и запретил это делать из-за риска перегрева.

"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", - призвал глава Telecom Daily.

Специалист добавил, что использование ресурсоемких приложений при зарядке портит аккумулятор. При этом он допустил однократное обращение к гаджету для поиска в интернете. Чтобы избежать перегрева аккумулятора, Кусков призвал снимать чехол с устройства и использовать другое для работы.