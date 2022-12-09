Объявлена дата перехода всех смартфонов на разъем USB-C в Европе

Европейский союз утвердил единый стандарт зарядных устройств для всех смартфонов, продаваемых на территории государств-членов союза. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все мобильные устройства, поступающие в европейские магазины, должны быть оснащены разъемами USB-C. Это также касается планшетов, фотокамер, наушников и игровых приставок. Новые правила вступят в силу 28 декабря 2024 года - к этому моменту все гаджеты должны быть приведены в соответствие с законодательством.

Ожидается, что похожий стандарт будет введен и в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года.

Большинство современных устройств, в том числе мобильных телефонов, уже оснащены разъемами USB-C. Однако новые правила создадут ряд неудобств для компании Apple, чьи смартфоны iPhone имеют проприетарный порт Lightning. IT-гигант уже подтвердил готовность следовать законам Евросоюза, а потому новые iPhone будут выходить с разъемом Type-C. По прогнозам аналитиков, такой смартфон от Apple может увидеть свет уже в 2023 году.