Браузер Google Chrome избавят от проблемной особенности

В Google Chrome появится режим Memory Saver, который сократит объем используемой браузером оперативной памяти на 30%. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сокращение потребления оперативной памяти будет реализовано за счет перевода неактивных вкладок в спящий режим. Когда пользователь решит к ним вернуться, страницы перезагрузятся и снова воспользуются оперативной памятью.

"Современные браузеры потребляют много памяти. Хотя это не проблема, если используется компьютер с 32 ГБ ОЗУ, устройства с меньшим запасом ОЗУ быстро замедляются из-за открытия нескольких вкладок", - пишет TechCrunch.

Вместе c Memory Saver компания Google обещала также добавить в Chrome режим энергосбережения. Он будет ограничивать фоновую активность программы, а также отменять загрузку картинок и видео на ноутбуках при падении уровня заряда до 20% и ниже.

Отмечается, что оба режима появятся в 108-й версии Google Chrome, которая выйдет на Windows и macOS в ближайшие недели.