Известный NFT-блогер потерял все свои цифровые накопления

Известный NFT-инфлюэнсер, называющий себя NFT God, рассказал, как потерял все свои цифровые активы после того, как установил поддельное программное обеспечение.

Day.Az со ссылкой на MC.today пересказывает детали.

Уже бывший владелец незаменимых токенов с ником NFT God рассказал, что на днях стал жертвой хакерской атаки. Все началось с того, что он скачал сервис потокового видео OBS. Только он воспользовался не официальным сайтом компании-разработчика программы, а перешел по рекламной ссылке, которую предложил поисковик.

Через несколько часов подписчики блогера начали сообщать ему о взломе его аккаунтов в социальных сетях. Ему удалось восстановить контроль над своими учетными записями, но злоумышленникам хватило времени, чтобы украсть из его кошельков все цифровые активы - криптовалютные накопления и NFT. К слову, подписчик блогера позже предложил ему выкупить один из токенов более чем за $25 тыс.

Благодаря поддельному программному обеспечению, которое NFT God установил на свой компьютер, злоумышленники получили доступ к его рабочему столу и, соответственно, всем сохраненным данным для входа в личные кабинеты. Они не ограничились только кражей, но и создали фишинговую рассылку, которую успели просмотреть примерно 16 тыс. подписчиков блогера. Кто именно пострадал вследствие этого и сколько денег злоумышленникам удалось украсть, неизвестно.

NFT God рассказал свою историю, чтобы в очередной раз напомнить подписчикам и не только о важности цифровой безопасности и необходимости взвешенно относиться ко всему, что пользователи делают в интернете.