GTA V оказалась опасной для геймеров

В популярной игре GTA V обнаружена уязвимость, позволяющая атаковывать геймеров. Об этом сообщает издание ITPro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, найденная уязвимость позволяет выполнять частичное удаленное выполнение кода (RCE) и устанавливать на ПК вредоносное ПО. Эксперты отметили, что ранее данную уязвимость использовали исключительно для накрутки рейтинга в GTA V, однако позже злоумышленники научились совершать с ее помощью атаки на геймеров.

В связи с найденной проблемой авторы сообщества GTA V на Reddit призвали игроков временно отказаться от запуска игры на компьютерах. "Сейчас небезопасно запускать игру на ПК из-за очень опасного эксплойта, который только что стал известен", - отметили энтузиасты. Как оказалось, разработчики тайтла из Rockstar подтвердили наличие уязвимости, присвоив ей идентификатор CVE-2023-24059. В компании пообещали решить проблему.

"Подобная уязвимость в такой популярной игре встречается редко, и потенциально она может оказать огромное влияние на игроков", - отметил специалист по безопасности Джаввад Малик из агентства KnowBe4. По словам Малика, геймеры должны будут установить устраняющий проблему патч, как только он будет выпущен.