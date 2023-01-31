Пользователям Starlink предложили экономить энергию

У пользователей терминалов Starlink появилась возможность экономить электроэнергию. Об этом сообщает издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на уведомление от интернет-сервиса Starlink, в котором пользователям предложили экономить энергию. В приложении терминалов появилась функция "Расписание сна" (Sleep Schedule), с помощью которой владельцы устройства могут указать время, когда терминал будет бездействовать.

"Экономьте электроэнергию, переводя свой Starlink в спящий режим. Starlink не будет предоставлять интернет или растапливать снег во время бездействия", - говорится в сообщении. По словам представителей SpaceX, пользователи могут запланировать отключение своего терминала ночью и автоматическое включение утром.

Также из уведомления следует, что новая функция позволит экономить электроэнергию и увеличить ресурс устройства. По словам инженеров SpaceX, во время бездействия в зимний период на спутниковой тарелке, установленной на улице, может скопиться снег. В этом случае он будет растоплен через несколько часов после включения оборудования.