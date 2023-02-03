Alphabet планирует внедрить искусственный интеллект в работу Google

Американский холдинг Alphabet, владеющий Google, планирует внедрить в работу поисковой системы искусственный интеллект (ИИ) на фоне возрастающей конкуренции с чат-ботом ChatGPT. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень скоро люди смогут напрямую взаимодействовать с нашей новейшей <...> языковой моделью в качестве дополнения к поисковой системе", - заявил глава компании Сундар Пичаи, отметив, что новая технология будет доступна в "ближайшие недели и месяцы".

Как отмечает телеканал, Alphabet разрабатывает новую технологию, чтобы эффективно конкурировать с корпорацией Microsoft, которая ранее инвестировала $10 млрд в развитие чат-бота на базе ИИ ChatGPT, способного работать в диалоговом режиме и имитировать человеческий разговор. По мнению экспертов, с помощью этой технологии сервисы Microsoft смогут выполнять более сложные задачи, чем коррекция текстов.