Обнародован показатель цифровой грамотности в Азербайджане

Цифровая грамотность среди населения в Азербайджане составляет 53-55 процента.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал заведующий департаментом Цифровой экономики Центра анализа и координации 4-ой промышленной революции (4SIM) Джавид Абдуллаев в ходе открытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"Данный показатель близок к показателям ряда развитых стран. В настоящее время уровень цифровой грамотности в Баку выше. В регионах существует цифровое неравенство и для нас повышение этого показателя в регионах является одной из главных целей на ближайшее время", - сказал он.

По его словам, в Азербайджане доля пользователей интернета среди населения превысило 80 процентов.

"Ключевую роль в формировании этого показателя играет Баку, но и в регионах предпринимаются шаги в этом направлении", - добавил он.

Джавид Абдуллаев отметил, что в Азербайджане за 2016-2021 годы спрос на IT на рабочих местах вырос в пять раз и с каждым годом этот показатель растет.