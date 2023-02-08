Компания Bakcell отправила в Турцию специальное телекоммуникационное оборудование, чтобы пострадавшие от землетрясения и люди, участвующие в спасательных работах, могли оставаться на постоянной связи с родными, близкими и соответствующими учреждениями.

Благодаря поддержке Bakcell, в различных регионах, где произошло стихийное бедствие, будет установлено 13 специальных телекоммуникационных установок, общей стоимостью около 500 тысяч манатов.