https://news.day.az/hitech/1536336.html Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование в Турцию (R)
Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование в Турцию (R)
Компания Bakcell отправила в Турцию специальное телекоммуникационное оборудование, чтобы пострадавшие от землетрясения и люди, участвующие в спасательных работах, могли оставаться на постоянной связи с родными, близкими и соответствующими учреждениями.
Благодаря поддержке Bakcell, в различных регионах, где произошло стихийное бедствие, будет установлено 13 специальных телекоммуникационных установок, общей стоимостью около 500 тысяч манатов.
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