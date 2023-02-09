С 9 февраля 2023 года "Nar" активирует сеть 4G для своих абонентов в Нахчыванской Автономной Республике. Абоненты "Nar", проживающие в Нахчыване, смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

"Удовлетворенность клиентов всегда лежит в основе нашего бизнеса. В этом смысле предоставление качественных услуг мобильной связи не только в столице Баку, но и в регионах имеет особое значение для "Nar"", - сказал Гуннар Панке, генеральный директор мобильного оператора.

На данный момент сеть 4G "Nar" охватывает город Нахчыван, включая территорию аэропорта, а также центр отдыха Агбулаг в Шахбузском районе. В скором времени мобильный оператор планирует удвоить количество базовых станций 4G на территории Нахчыванской Автономной Республики. Отметим, что в настоящее время сеть "Nar" охватывает 98,1% территории страны и 99,8% населения.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.