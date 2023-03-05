США рассматривают возможность запретить компаниям продавать чипы Huawei

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отзыва экспортных лицензий, выданных американским компаниям, поставляющим китайской корпорации Huawei чипы для телефонов и других устройств. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Политика, которая [раньше] разрешала экспорт для Huawei, несмотря на включение компании в черный список, сворачивается", - заявил газете бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности США, знакомый с политическими обсуждениями администрации.

По информации источников, решение распространится на Qualcomm, Intel и другие компании, предоставляющие Huawei продукты, включающие в себя передовые технологии 5G, а также более старые продукты, использующие 4G. Подобное решение было вызвано более широким регулированием политики в отношении торговли технологиями по соображениям национальной безопасности.

Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Это регулирование требовало от экспортеров получения специальных лицензий, одобряющих продажу американских технологий фирме. На сегодняшний день представители власти США обеспокоены тем, что правительство Китая может использовать телекоммуникационные технологии Huawei для шпионажа, передает газета.

В ответ на запрос The Wall Street Journal Huawei заявила, что ее продукты не представляют угрозы для национальной безопасности.

Решение об отзыве экспортных лицензий рассматривается на фоне обострения напряженности между США и Китаем. В конце января власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на большой высоте. 4 февраля американские военные сбили его в пределах воздушных границ США. Пентагон утверждает, что после этого глава американского военного ведомства Ллойд Остин предложил министру обороны КНР Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор, на что Пекин ответил отказом.