В WhatsApp появится новая функция

Пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность принимать беззвучные звонки от неизвестных номеров. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это станет возможным благодаря новой функции мессенджера, которая позволит заглушать звонки от незнакомцев. В данный момент функция проходит бета-тестирование на смартфонах на базе Android, включить ее можно будет в настройках.

Отмечается, что пропущенные и принятые беззвучные звонки все равно будут отображаться в списке вызовов, а также центре уведомлений. Новая функция призвана защитить пользователей от нежелательных звонков, а также спамеров и мошенников, которые могут звонить с целью выведать личную информацию или совершить нежелательный платеж.

Функция отключения звука звонков с незнакомых номеров находится на этапе тестирования, сроки ее внедрения в мессенджер остаются неизвестными.