Новые драйверы NVIDIA перегружают процессор

Новый драйвер для видеокарт NVIDIA под номером 531.18 значительно увеличил нагрузку на процессор. Об этом сообщает портал VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, массово жалуются в службу поддержки NVIDIA на постоянную дополнительную нагрузку на процессор на 10%, а иногда и больше. Это происходит даже при "бездействии" системы, когда закрыты все приложения и игры. Драйвер, о котором идет речь, вышел 28 февраля 2023 года. Отмечается, что проблема встречается лишь на некоторых моделях видеокарт.

В NVIDIA сообщили, что находятся в курсе проблемы и уже работают над патчем, исправляющим перегрузку процессора. До тех пор, пока он не выйдет, рекомендуется сделать откат до предыдущей версии драйвера, либо в диспетчере задач закрыть процесс NVDisplay.Container.exe и перезагрузить компьютер. Последний вариант будет работать вплоть до следующего запуска игры.