Гаджеты Apple станут еще дороже

Новые планшеты iPad Pro 2024 года с OLED-экранами будут стоить на 80% дороже, чем текущие модели. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 11-дюймовый iPad Pro с OLED-дисплеем будет продаваться по цене от $1,5 тыс., в то время как версия с дисплеем на 12,9 дюймов - от $1,8 тыс. Текущий модельный ряд iPad Pro представлен моделями с экранами IPS и mini-LED, которые стоят от $800 и $1,1 тыс. соответственно.

Часть источников The Elec оправдывает подорожание планшетов Apple использованием более дорогого типа матрицы, в то время как вторая половина считает это решением ошибкой, так как сейчас на рынке планшетов у iPad большое количество более доступных альтернатив. Считается, что из-за высокой стоимости iPad Pro 2024 года спрос на устройство заметно сократится.

Таким образом iPad Pro с OLED-экраном может оказаться дороже некоторых ноутбуков Apple. Вместе с тем, согласно слухам, Apple также рассматривает возможность использования OLED-матриц в MacBook Pro 2026 года. Как это решение повлияет на стоимость компьютера, пока неизвестно.