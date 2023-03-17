Лучшие смартфоны февраля на основе отзывов их владельцев

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг удовлетворенности Android-смартфонами, основанный на отзывах их реальных владельцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался фотофлагман Xiaomi 12s Ultra, оснащенный дюймовой основной камерой с разрешением 50 Мп и чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство получило 95,05% положительных отзывов.

Второе место занимает новинка Xiaomi 13, которой довольны 94,81% владельцев. Смартфон оснащен актуальным флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 и получил дизайн в стиле последних iPhone.

Третье место в топе закрепилось за OnePlus 11, которым довольны 94,52% пользователей. Смартфон получил флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, однако некоторых пользователей смущает то, что в новинке используется экран Samsung E4, тогда как актуальные флагманы оснащаются матрицей E6.

В список самых высоко оцененных смартфонов февраля также попали бюджетный флагман Honor X40 GT, Huawei P50 Pro, iQOO Neo7 Racing Edition, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13, Samsung Galaxy S23 Ultra и iQOO 11 Pro - во всех случаях смартфонами довольны более 91% владельцев.