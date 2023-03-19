Так выглядит Huawei P60

Практически сразу после того, как известный инсайдер слил изображения Huawei P60, компания опубликовала первый тизер, демонстрирующий дизайн устройства. Собственно, шпионские изображения демонстрировали совершенно такой же дизайн, но официальная картинка более качественная, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На картинке показан Huawei P60 в необычном цвете "рококо белый" (Rococo White). Хорошо видно, что нижний модуль - перископный: по слухам, такой будет даже у базового Huawei P60, а не только у топового P60 Pro.

Официальная премьера Huawei P60 состоится на большом мероприятии 23 марта. Вместе с P60 и P60 Pro представят также складной флагман Mate X3 и беспроводные наушники Freebuds 5. Но, возможно, новинок будет больше.