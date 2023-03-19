В сети появилась первая «живая» фотография нового складного смартфона Motorola Razr 2023

Журналисты опубликовали первый снимок, на котором запечатлен новый смартфон компании Lenovo - Motorola Razr 2023. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фотографии изображена новинка, повернутая экраном вниз. Это позволяет понять, что корпус смартфона будет фактически двухцветным: низ - розовый, верх - глянцево-черный.

За черноту верхней половины ответственен выключенный внешний AMOLED-экран. Судя по всему, он занимает всю поверхность крышки и имеет три выреза под основную двойную камеру и вспышку.

Основной цвет смартфона (в случае с обсуждаемой фотографией - розовый) будет распространяться на рамки устройства, а также на клавиши питания и регулировки громкости. Стоит отметить, что розовый цвет изначально присутствовал в оригинальной линейке мобильных телефонов Razr и является для серии классическим.

Когда именно Lenovo представит новую "раскладушку", не сообщается. Предыдущие слухи указывают на то, что случиться это может 1 июня 2023 года.