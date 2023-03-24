Почему iPhone 13 – Must Have для работы и развлечениий

Обзор функций iPhone 13: Почему модель подойдет каждому?

Компания Apple представила базовую версию iPhone 13 в 2021 году. Модель получила улучшенную камеру, мощный процессор A15 Bionic, увеличенную батарею по сравнению с предшественниками. Для кого iPhone 13 может стать незаменимым гаджетом и почему эта модель подойдет почти каждому - узнаем в материале.

Базовая версия смартфона линейки iPhone 13 переняла у предыдущих моделей узнаваемый дизайн: рубленые грани, прочная стеклянная задняя панель и минимум технических отверстий. Корпус выполнен из прочного авиационного алюминия. Главные изменения коснулись камер: на задней панели расположение изменилось на диагональное, а вырез под фронтальную камеру в дисплее стал меньше, сохранив превосходное качество съемки и разблокировку смартфона при помощи Face ID.

Дисплей iPhone 13 стал ярче. Теперь даже прямые солнечные лучи не помешают пользоваться устройством, а текст и изображение останутся четкими и сочными. Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется смартфоном вне помещений. Например, водители смогут без проблем воспользоваться навигатором, а блогеры или режиссеры мобильной съемки лучше поставят кадр при съемках сцен на улице.

Сам себе режиссер

Камера iPhone 13 улавливает больше света и тем самым увеличивает детализацию и уменьшает количество шумов даже при недостаточном освещении, например, ночью или в темном помещении. Если вы фотограф-любитель или просто хотите делать классные фотографии в хорошем качестве, то камеры iPhone 13 будут для вас сбалансированным вариантом с идеальной компактностью и простотой использования без всяких инструкций.

Кстати, при слабом освещении рекомендуем фотографировать с использованием штатива или опоры для рук. Это поможет избежать шевеления и смазывания кадра.

Фишка iPhone 13, которая позволит вам чувствовать себя профессиональным видеооператором, - "Кинорежим". Благодаря этому эффекту камера автоматически фокусируется на объектах в кадре и меняет резкость и глубину кадра на отснятом материале. В результате видео получается похожим на короткометражный фильм с правильным светом и акцентами.

Новые мощности для любимых занятий

Повышенная эффективность этой модели позволяет работать со смартфоном в режиме многозадачности, используя несколько приложений одновременно без задержек и торможений. Монтируете ролик для Reels или TikTok? Обрабатываете фотографии с фотосессии? Собираетесь сыграть пару-тройку раундов в любимую онлайн-игру? iPhone 13 справится с нагрузкой даже требовательных приложений и мобильных игр.

Энергоемкость iPhone 13 также подросла: одного заряда батареи хватает на 19 часов беспрерывного воспроизведения видео или 75 часов проигрывания музыки. Этого хватит, чтобы пробежать 18 полноценных марафонов или пять раз слетать из Абу-Даби в Нью-Йорк и обратно. Смартфон поддерживает подзарядку с помощью беспроводных устройств и MagSafe.

Кому подойдет iPhone 13

iPhone 13 станет оптимальным выбором для тех, кто еще не пользовался техникой Apple и выбирает для себя первую модель или в поисках подарка близкому человеку. Смартфон обладает сбалансированной и высококачественной камерой, способной снимать практически в любом освещении, мощным техническим оснащением для режима многозадачности и запоминающимся стильным дизайном. Цветовая палитра модели представлена пятью цветами: Pink, Blue, Midnight, Starlight и (PRODUCT)RED.

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