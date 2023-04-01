Блогер с ником Enderman показал, как научил чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT генерировать пригодные для использования ключи активации операционной системы Windows 95. Об этом сообщает Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При запросе напрямую блогер получил отказ. Поэтому он сформулировал задачу для ChatGPT особым образом. Рабочий ключ Windows 95 относительно просто сгенерировать по сравнению с текущими версиями ОС от Microsoft.

С целью запустить процесс генерации Enderman создал для чат-бота словесную формулу. В результате блогер получил 30 вариаций ключей. Он проверил все из них, только 1 из 30 ключей сработал.

При попытке активировать новую установку Windows 95 на виртуальной машине этого ключа оказалось достаточно для полной официальной установки ОС. По словам Enderman, ChatGPT не так успешно генерирует действительные ключи Windows 95 из-за того, что чат-бот не может считать сумму цифр и не знает делимости.