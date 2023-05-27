В Windows сломалась важная функция

Обновления для 32-битных версий операционных систем Windows 10 и 11 от американской компании Microsoft сломали функции сохранения и копирования файлов. Об этом сообщает портал Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что некоторые пользователи, установившие очередной накопительный апдейт, столкнулись с невозможностью сохранить документы в офисных программах вроде Word и Excel - система выдает ошибку "Документ не сохранен" ("Document not saved").

Кроме того, перестали работать функции "Копировать" и "Вставить".

Microsoft заявила, что знает о проблеме, и в скором времени предоставит патч с исправлением. До тех пор в компании порекомендовали пользователям по несколько раз повторять команды, которые не работают, до результата. Также можно "откатить" обновление до предыдущей версии, пока не будет выпущен новый апдейт.