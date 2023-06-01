Стоимость Twitter упала почти на $30 млрд.

Twitter продолжает дешеветь. Компания Илона Маска (Elon Musk) потеряла примерно 66% от суммы, которую американский миллиардер заплатил за неё.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на компанию по управления активами Fidelity, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Маск заплатил за Twitter $44 млрд в конце прошлого года. Через несколько месяцев американский миллиардер заявил, что компания подешевела до $20 млрд.

По данным Fidelity, сейчас Twitter стоит лишь 33% от суммы, которую выплатил Маск, т.е. менее $15 млрд. Но стоит отметить, что неясно, как Fidelity проводит оценку и получает ли она непубличную информацию от Twitter.

Добавим, что Маск для покупки взял кредит в размере $13 млрд. $19 млрд из $44 млрд покрыли внешние инвесторы. Американский миллиардер потратил $25 млрд на покупку 79% акций компании. Сейчас его активы оцениваются менее чем в $9 млрд.

Последнее проседание курса ценных бумаг привело к тому, что состояние Илона Маска сократилось на $850 млн. Теперь оно оценивается в $187 млрд. С начала года состояние главы Tesla и SpaceX выросло на $48 млрд. Главный источник - акции Tesla, которые подорожали на 63%.