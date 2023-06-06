Чем порадовал Apple посетителей конференции WWDC23?

Разработчик Квентин Зерваас опубликовал в своем аккаунте Mastodon фотографию сувениров, которые компания Apple дарит участникам конференции WWDC23. На новый пост Зервааса обратило внимание издание 9To5Mac.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, на снимке, который опубликовал разработчик, видны сумка-шоппер, бейсболка, а также термос, которые украшает логотип мероприятия. Также Apple дарит посетителям набор значков-булавок и патчи. На них, как сообщил Зерваас, изображены логотип Apple, сдерживающий слезы смайлик, iPhone 3G, иконки приложений Finder и Photos, а также Apple Park.

WWDC - это конференция разработчиков Apple. Традиционно WWDC открывается презентацией новинок американской IT-корпорации. В этом году основная часть шоу начнется 5 июня в 21:00 по Москве. Ожидается, что компания представит новые версии iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS, а также гарнитуру смешанной реальности Apple Reality и новые устройства Mac.