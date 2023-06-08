Apple предложила превратить iPhone в камеру для слежения

Apple представила фреймворк, который при помощи моторизованной подставки превратит iPhone в камеру для слежения за домашними животными. Решение позволит наблюдать за питомцами в отсутствие хозяев аналогично с тем, как это реализовано в устройствах от Petcube.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, фреймворк DockKit позволяет снимать фото и видео, когда iPhone установлен на моторизованной подставке. Используя API Animal Body Pose, разработчики смогут идентифицировать и отслеживать животных с помощью камеры смартфона. Интерфейс также способен определять позу питомца, в том числе, когда он встаёт, сидит или просит еду.

По словам Apple, DockKit в сочетании с Animal Body Pose позволит разработчикам создавать приложения, которые будут уметь автоматически отслеживать объекты в поле зрения 360 градусов и предоставлять контроль за подставкой для настройки кадрирования.

Отслеживание животных не входит в список официальных функций iOS 17, однако Apple предложит разработчикам инструменты, необходимые для создания и запуска собственных камер для наблюдения за питомцами на базе iPhone.

Корпорация планирует подробно рассказать об анонсированных функциях на предстоящем мероприятии Worldwide Developers Conference.

Apple представила поворотные держатели iPhone ещё в 2011 году, но встраивание этой функции в экосистему компании, вероятно, свидетельствует о том, что в скором времени для корректного функционирования креплений не потребуется использование проприетарного приложения.