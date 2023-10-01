На разработчика ChatGPT подали в суд

Известные американские писатели и Гильдия авторов подали иск в суд Манхэттена к компании OpenAI - разработчику чатбот ChatGPT. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Гильдии.

Иск подписали писатели Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Джордж Сондерс, Элин Хильдебранд и другие.

По их мнению, при обучении чатбота были незаконно использованы тексты писателей, не получивших за это авторских отчислений.

Без этих текстов, говорится в иске, OpenAI получился бы другим.

Истцы попросили суд признать вину OpenAI и определить сумму ущерба, нанесенного литераторам.

По словам представителей OpenAI, все материалы, использованные для обучения чатбота, были взяты из открытых источников на законных основаниях по правилам, определенным этими источниками.

Минувшим нейросеть сгенерировала продолжение "Игры престолов" Джорджа Мартина.