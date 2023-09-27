Армия США получила первые аэротакси

Военно-воздушные силы США получили первую модель аэротакси американской компании Joby Aviation Inc. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Joby недавно поставила первую модель аэротакси на базу ВВС США Эдвардс", - уточнили в компании.

Техника уже пришла в штате Калифорния, где расположена база, в рамках контракта с американскими военно-воздушными силами.

Сумма контракта превысила $130 млн. Компания обязуется поставить ВВС США и федеральным ведомствам до 10 аэротакси.

Новая модель рассчитана на одного пилота и четырех пассажиров, она может взять на борт до 454 кг груза. Аэротакси способно развивать скорость до 322 км/ч. ВВС США выразили заинтересованность в развитии таких технологий, так как летательные аппараты на электродвигателях проще в обслуживании. К примеру, военные могут использовать аэротакси для переброски личного состава и грузов на короткие расстояния в Тихом океане.