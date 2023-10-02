Искусственный интеллект обладает огромными возможностями, способными изменить наш мир.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал израильский писатель, историк, профессор Юваль Ной Харари в ходе пресс-конференции в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

По его словам самое важное, что нужно понимать об искусственном интеллекте, заключается в том, что это первая технология в истории, способная автономно принимать решения и генерировать новые идеи.

Он отметил что все предыдущие технологии расширяли возможности человечества, но люди сами определяли, как использовать эти технологии.

Харари добавил, что развитие искусственного интеллекта на данный момент продвигается быстро и для повышения уровня своих возможностей ему потребуется всего несколько десятилетий.

Напомним, что сегодня в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Конгресс продлится до 6 октября.