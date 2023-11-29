Новая ошибка в iOS 17.1.1 парализует iPhone

Apple выпустила обновление iOS 17.1.1, которое парализует работу iPhone нескольких поколений при определенных действиях. Об этом сообщает портал WCCFtech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно жалобам пользователей сети, ошибка возникает, если пользователь открывает поиск в "Библиотеке приложений" и, держа палец на экране, выходит из него. При возвращении в этот же раздел смартфон полностью перестает реагировать на любые действия, в том числе на касания экрана или нажатие кнопок. Таким образом, iPhone становится невозможно разблокировать, выключить или использовать для любых целей.

Ошибка затрагивает различные модели iPhone, включая новейшие iPhone 15. Единственный способ восстановить работу устройства на данный момент - выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания и последовательно нажимая кнопки громкости.

Apple пока не прокомментировала ситуацию и не объявила о планах по выпуску очередного обновления для исправления ошибки. Пользователям, которые еще не установили iOS 17.1.1, рекомендуются отложить обновление до выяснения обстоятельств.

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