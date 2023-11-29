Иран запустит новые спутники в космос

Иран планирует осуществить запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

"До конца года на орбиту Земли будут выведены 5 новых спутников... У нас будет 2 запуска спутников Корпусом стражей исламской революции, 2 запуска от минобороны и один запуск иностранного спутника. В общей сложности на орбиту будет выведено 5 спутников", - цитирует чиновника агентство Tasnim.

Днем ранее глава Иранского космического агентства Хасан Саларие заявил, что специалисты одного из исследовательских центров Ирана подготовили к запуску в космос биокапсулу.

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