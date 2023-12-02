Названа дата выхода Windows 12

Согласно данным Commercial Times, операционная система Windows 12 выйдет в июне 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Дата выглядит вполне правдоподобно, так как это период перед активным ростом спроса, обусловленным возвращением учеников в школы и вузы и многих сотрудников из отпусков. Та же Windows 11 была представлена в конце июня.

Напомним, о выходе Windows 12 в следующем году мы говорили не раз, и косвенно это подтверждала даже Intel. Основной особенностью новой версии ОС станет плотная интеграция с системами искусственного интеллекта, но пока неизвестно, в каком виде, ибо и сейчас Microsoft активно добавляет ИИ в Windows 11 и даже Windows 10.

Кроме того, возможно, аппаратные блоки ускорения для ИИ в современных процессорах (Ryzen 7000 и Intel Meteor Lake) наконец-то будут хоть как-то задействованы.

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