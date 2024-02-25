Маск обвинил Google в «безумном» и «расистском» программировании

Компания Google занимается "безумным" и "расистским" программированием, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter), передает Day.Az.

"Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", - написал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Google была вынуждена ограничить работу своей нейросети Gemini из-за негативной реакции пользователей на сгенерированные изображения. Как отмечает издание, искусственный интеллект обучен создавать их на основе описаний, предоставленных человеком. При этом нейросеть не реагирует на формулировки, разжигающие ненависть и вражду, и "вносит разнообразие" в выдаваемые результаты.

По данным газеты, пользователи жаловались, что Gemini склонна генерировать изображения женщин и небелокожих людей, в частности, при воссоздании королей, викингов или немецких солдат времен Второй мировой войны.

"Мы работаем над тем, чтобы в скором времени улучшить подобные изображения", - ответили на сообщения в Google. Корпорация в ближайшее время выпустит обновление для нейросети, устраняющее недостатки, заверил представитель компании.

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