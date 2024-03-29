В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G

Китайский оператор China Mobile объявил о запуске сети 5G-Advanced, также известной как 5.5G. В то же время компания Oppo анонсировала, что вышедшие в январе флагманские смартфоны Find X7 и Find X7 Ultra уже совместимы с новым стандартом связи, сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава Oppo Пит Лау опубликовал изображение Find X7 Ultra, на экране которого отображается символ 5GA, что подтверждает поддержку устройством новой сети. Стандарт 5G-Advanced позволяет достигать скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость передачи до 1 Гбит/с.

Планируется, что к концу текущего года новый стандарт будет запущен в 300 городах по всему Китаю, а в первую сотню войдут Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Тестовые площадки уже доступны в некоторых регионах КНР.

Сеть 5.5G также включает в себя использование спутниковых технологий, в связи с чем Oppo представили обновленный флагманский смартфон Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи. Обновленная версия стоимостью 7499 юаней получила 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 1 ТБ.