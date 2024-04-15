В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит прикреплять заметки к контактам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp разрабатывает опцию, направленную на прикрепление заметок к контактам в разделе информации о чате. "Заметки конфиденциальны, другие контакты не смогут увидеть их или получить к ним доступ", - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что функция является инструментом для бизнес-аккаунтов, но позднее будет доступна для стандартных учетных записей WhatsApp. Опция прикрепления заметок к контактам находится в стадии разработки, она появится в будущем обновлении приложения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!