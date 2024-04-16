Экс-сотрудник Microsoft высмеял компанию

Бывший специалист корпорации Microsoft Дженсен Харрис высмеял компанию из-за внедрения рекламы в ОС Windows. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Neowin.

Харрис сослался на своей странице в соцсети X на материал издания The Verge, в котором источник рассказал, что Microsoft 10 лет тестировала появление рекламы в Windows. Харрис удивился, так как не знал, что фирма тайно внедряет рекламу в ОС. "Трудно поверить, что я покинул команду Windows UI целых 10 лет назад", - отметил инженер.

Специалист раскритиковал руководство корпорации, заявив, что многие сотрудники не знали о появлении рекламы в операционной системе. По мнению журналистов Neowin, Харрис намекнул, что прежнее руководство компании не допустило бы внедрения такого непопулярного решения.

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