Apple возглавила рынок премиальных смартфонов

Корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов премиум-класса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Huawei Central со ссылкой на отчет Canalys.

К подобным телефонам аналитики фирмы относят устройства дороже 600 долларов, или около 53 тысяч рублей. Возглавивший рынок в первом квартале 2024 года производитель iPhone получил долю 60 процентов. На второй позиции осталась Samsung с долей 25 процентов, на третьем - Huawei, которая получила долю 6 процентов.

На китайском рынке, который является крайне важным для глобальных производителей гаджетов, Apple также заняла первое место с долей 54 процента. На второй и третьей позициях остались местные корпорации Huawei и Xiaomi - их доля составила 26 и 6 процентов соответственно.

По оценкам аналитиков Canalys, в 2024 году на рынок будет отгружено 1,18 миллиарда смартфонов. Согласно долгосрочному прогнозу экспертов, к 2028 году доля 5G-устройств среди премиальных гаджетов составит 86 процентов.

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