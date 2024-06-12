Nokia выпустила обновленную версию телефона 1999 года

Компания Nokia представила глобальную версию кнопочного телефона Nokia 3210, который ранее вышел в Китае. Это обновленная версия одноименного телефона, выпущенного в 1999 году, сообщает Day.Az со ссылкой на портал GizmoChina.

Новый Nokia 3210 4G оснащен 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA. На задней панели телефона установлена 2-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка.

За производительность телефона отвечает чип Unisoc T107, дополненный 64 МБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 МБ с возможностью расширения за счет карты памяти microSD объемом до 32 ГБ. Работает новинка под управлением фирменной операционной системы Nokia S30+.

Аккумулятор в 1450 мАч в Nokia 3210 4G, по заявлениям производителя, обеспечивает почти до 10 часов работы в режиме разговора.

Среди прочих особенностей Nokia 3210 4G отмечают наличие приложений YouTube, YouTube Shorts, прогноза погоды, игры "Змейка", USB-C, разъема для наушников и двух SIM-карт с поддержкой 4G.

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