В WhatsApp появится бесплатная функция, которая в Telegram работает по подписке

В WhatsApp обнаружили функцию перевода сообщений в чате.

Как передлает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.9. Благодаря этой функции пользователи смогут получать автоматический перевод всех сообщений в одобренном чате.

Предполагается, что для работы этой функции команда WhatsApp разрабатывает собственную технологию перевода, хотя изначально предполагалось, что нововведение работает на базе Google live translation. Тем не менее, перевод сообщений никак не повлияет на безопасность пользователей, так как текст будет обрабатываться локально, на устройстве, и не будет передаваться на серверы компании. Однако для этого нужно будет загрузить языковые пакеты.

Как и в случае с транскрипцией голосовых заметок, изначально будут поддерживаться только пять языков - русский, английский, арабский, испанский, португальский (Бразилия) и хинди, однако в дальнейшем этот список будет расширен.

Функция перевода сообщений в чате пока находится в стадии разработки. Когда ее смогут активировать пользователи WhatsApp, неизвестно.

Аналогичная функция существует и в Telegram, однако для работы в мессенджере Павла Дурова динамического перевода пользователь должен иметь активную подписку Telegram Premium. В WhatsApp она будет работать бесплатно.

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