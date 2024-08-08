Британия планирует создать подразделение по борьбе с внешними киберугрозами

Правительство Великобритании работает над тем, чтобы создать подразделение, которое будет централизованно бороться с внешними киберугрозами, а также с угрозами, исходящими от технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, британская служба радиоэлектронной разведки - Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters) - работает с новым правительством над "лабораторией для исследования безопасности ИИ". Новое ведомство, пишет агентство, будет призвано "объединить работу правительственных учреждений и сотрудников разведки, чтобы изучить, как враги Великобритании могут использовать ИИ в атакующих целях".

Подразделение будет заниматься широким спектром вопросов, в том числе и проблемой распространения дезинформации. Эта проблематика, указывает Bloomberg, актуальна в том числе и в контексте вспыхнувших в Соединенном Королевстве антимигрантских протестов, которые, по предположению британских властей, могли разжигать созданные при поддержке иностранных государств боты в социальных сетях.

Акции протеста, перерастающие в беспорядки, уже больше недели продолжаются в десятках городов Соединенного Королевства. Поводом для волнений стала трагедия в английском Саутпорте, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. По информации газеты The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.

В ходе акций протеста по всей стране задержаны более 400 человек, пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. В нескольких случаях правые активисты вступали в стычки с участниками параллельных акций в поддержку Палестины и против расизма.

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