Названа главная претензия властей ЕС к Telegram

Основной претензией властей Евросоюза к арестованному сегодня во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TF1 со ссылкой на следователя.

"На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности", - сообщил телеканалу французский следователь.

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