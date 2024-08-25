https://news.day.az/hitech/1683984.html Названа главная претензия властей ЕС к Telegram
Названа главная претензия властей ЕС к Telegram
Основной претензией властей Евросоюза к арестованному сегодня во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере.
Как передает Day.Az, об этом сообщает TF1 со ссылкой на следователя.
"На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности", - сообщил телеканалу французский следователь.
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