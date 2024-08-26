Две трети новых iPhone окажутся флагманами
Корпорация Apple поверила, что продажи новых флагманских iPhone будут высокими. Об этом сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инсайдеры медиа проанализировали цепочки поставок, связанные с производством новых смартфонов Apple. Оказалось, что американская корпорация заказала 59,8 миллиона модулей перископической линзы - по слухам, ими будут комплектоваться модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.
Также выяснилось, что компания заказала у поставщиков 30,3 миллиона единиц устройств без новой линзы - скорее всего, речь идет о базовых iPhone 16 и 16 Plus. Таким образом, из линейки новых смартфонов, которые окажутся в продаже, две трети, или 67 процентов, девайсов окажутся флагманами iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.
Согласно раскрытым материалам, меньше всего в Apple верят в успех iPhone 16 Plus - стартового смартфона без флагманских функций, оснащенного большим дисплеем. Доля этого девайса в ассортименте гаджетов Apple составит около шести процентов. Журналисты The Elec допускают, что американский IT-гигант может скорректировать свои прогнозы. Анонс смартфонов серии iPhone 16 ожидается в сентябре.
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