Видеозвонки в WhatsApp получили долгожданную функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp внедрили новые функции в работе видеозвонков. Они касаются возможности подкорректировать свою внешность, фон и качество общего изображения прямо во время сеанса связи, передает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo.

Новый инструмент позволяет пользователям размывать фон во время видеозвонка, чтобы не было видно окружение, либо вовсе заменить его одним из предустановленных WhatsApp фонов.

Также можно "подкрутить" поярче общее изображение и добавить нужный цвет в передаваемое онлайн-видео. Собственную внешность тоже можно отредактировать:

"Режим ретуши действует как тонкий фильтр, сглаживая недостатки кожи и придавая пользователям более изысканный вид во время видеозвонков. Эта опция идеально подходит тем, кто хочет хорошо выглядеть во время важных звонков без необходимости профессионального освещения. Также таким образом можно сделать веселее и приятнее повседневные разговоры", - говорится в статье.

Новая опция заявлена в рамках последнего обновления для пользователей мессенджера на устройствах с операционной системой iOS, месяцем ранее такую возможность WhatsApp предоставил владельцам аппаратов на Android.

Отметим, что недавно в WhatsApp также появились новые функции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!